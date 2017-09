Weer passantenonderzoek in zaak liquidatie Dennis Struijk: uitgebrande auto onderzocht

Donderdagavond 31 augustus kort voor half elf werd de 35-jarige Dennis Struijk uit Eindhoven in de Johannes Klingenstraat in Best doodgeschoten. Hij zat op dat moment in zijn geparkeerde auto. Niet lang daarna werd in de Vlinderstraat in Son een brandende auto aangetroffen. Direct na de schoten zou een auto zijn weggereden. Van de dader of daders ontbreekt vooralsnog elk spoor.