Weer uitstel voor beladen plan mestfabrieken: ‘Met twee of drie van die fabrieken is het probleem opgelost’

Nieuwsover­zicht | Burgemees­ter na ophef alleen nog in noodgeval­len over busbaan - Dierenambu­lan­ces kunnen drukte amper aan

22 juli Burgemeester Jorritsma van Eindhoven gaat voortaan alleen nog in noodgevallen over de busbaan. Jorritsma lag deze week onder vuur op sociale media omdat hij last had van toeterende bussen als zijn chauffeur hem in zijn dienstauto over de busbaan reed. En boeren zeggen miljoenen euro's schade te lijden door het hoogwater. Gewassen zijn soms vlak voor de oogst verloren gegaan. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.