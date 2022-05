Weer vandalisme in het Aldendrielpark, voor de zoveelste keer

Vorige week was het weer raak. ,,Ik heb de plantjes en struiken zo goed en kwaad als het gaat weer verzameld en weer in de grond gezet. Maar dit moet een keer stoppen. Het is iedere maand wel een of twee keer raak. Vaak rond het weekeinde. Kinderen zijn het vaak. Van een jaar of 13”, zegt Berends. ,,Laten ze me ineens een mes zien.”