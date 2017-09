Wéér vrijspraak voor 'stadsprediker' Arnol Kox

DEN BOSCH - De bekendste inwoner van Eindhoven is de dans weer eens ontsprongen. Hij moest dinsdagmorgen voor de kantonrechter komen omdat hij in januari, met een van zijn bekende sloganborden, door de stationshal reed. De politie vond dat hij daarmee de rust en veiligheid dreigde te verstoren maar de rechter sprak Arnol Kox (64) vrij.

Op papier is de even berucht als beroemde straatverschijning een crimineel van jewelste. Ordeverstoring, stalking, hinder, overlast, vernieling, verkeer in gevaar brengen, van alles is hem aangewreven.

Ooit werd hij opgepakt omdat hij met zijn rolstoel door groen reed. Dat groen was voor wegverkeer, hij had op het voetgangerslicht moeten letten en dat was rood.

De kantonrechter was vooral onder de indruk van nogal wat overtredingen van de afvalstoffenwet. Milieucriminaliteit? ,,Nee”, wist advocaat Martijn Collart, ,,dat gaat om strooien met broodkruimels, duivenvoer.”

Wat hij nú weer had gedaan?

De gemeente heeft vorig jaar zijn scootmobiel afgepakt omdat hij daarmee te gevaarlijk zou zijn. Sindsdien wordt hij door een busje aan de achterkant van het station afgezet en kan hij zo de stad in voor zijn heilshobby. Stadswachten zagen in januari dat hij, terwijl hij door de stationstunnel rolde, zijn bekende bord ‘op nadrukkelijke wijze presenteerde aan voorbijgangers’. Dat is reclame en/of propaganda maken. En zonder vergunning kan dat de rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren, wisten de BOA’s en dus slingerde de politie hem op de bon.

Die weigert hij te betalen. ,,Ik maak geen reclame, ik maak iets duidelijk,” toeterde hij de rechter toe. De spreuk van die dag was ‘alle mensen sterven maar wie geen lichaam heeft, kan niet meer sterven’. Hij begon te cijferen met de getallen van de data (11-1-2017 en 19-9) en goochelde zo 1998 tevoorschijn, ,,het jaar waarin ik Jezus ontmoette”.

Maar dat verhaal hoefde de rechter niet te horen, het ging haar om ‘het strafbare feit’. Op vragen van Collart antwoordde Kox dat hij –wijs geworden door eerdere boetes- stil was geweest. Het bord had hij gewoon op schoot. Ja, dat kon anders, hij zou het achter zijn rug kunnen doen maar dan kreeg hij het later in de stad niet meer tevoorschijn.

Volledig scherm Arnol Kox © Tom Valstar

Adidas-jas

De officier zag het toch als ongeoorloofde propaganda/reclame, met mogelijke ordeverstoring. Strafbaar, oordeelde ze, maar de boete kon voorwaardelijk blijven. Collart pleitte voor vrijspraak: cliënt reed gewoon stil door de tunnel. ,,Iedereen kent hem, en zijn borden. Niemand nam aanstoot, niemand heeft geklaagd. Hij was zelfs stil!” Kox had zelf het sterkste punt: ,,Er lopen mensen met een AH-tas en een Adidas-jas. Dát is reclame.”

Volgens de rechter was niet goed gedocumenteerd hoe ‘nadrukkelijk’ Kox het bord aan reizigers liet zien en ze gaf hem het voordeel van de twijfel. Vrijspraak. Dolgelukkig liet Nol zich door zijn trouwe helper Francis naar buiten rijden; zijn echtgenote kan het bijwonen van de zittingen geestelijk niet meer aan.