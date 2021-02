Weeralarm KNMI: Glad op de Brabantse wegen, code rood in noorden en oosten van het land

Op dit moment is de wegdektemperatuur met uitzondering van het zuidwesten en Zuid-Limburg onder nul en breidt een regengebied zich over het land uit. De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend vanuit het zuidwesten geleidelijk. In het noordoosten kan de ijzel nog tot in de middag aanhouden. De weersdienst raadt mensen af om de weg op te gaan. De gladheid is extra verraderlijk wanneer de thermometer van de auto waarden boven het vriespunt aanwijst, maar de weg nog bevroren is.



Het KNMI meldt dat in het hele land, vooral op lokale wegen, aanhoudende gladheid mogelijk is door sneeuwresten. Het weerinstituut vreest voor overlast en letsel en de kans dat het openbaar vervoer ontregeld wordt, is eveneens groot. ,,Ga niet op reis als dat niet strikt noodzakelijk is”, aldus het KNMI. ,,Vanaf 03.00 tot 10.00 uur geldt voor Noord-Holland code rood. Vanaf 05.00 tot 12.00 uur uur voor de Waddeneilanden, Friesland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Vanaf 07.00 tot 14.00 uur voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg.’’