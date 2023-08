Wegdek Middenpeelweg wordt gerepareerd

indebuurt.nl Begin én eind: deze nieuwe vintage- en ontdek­markt vind je dit weekend in Tilburg

Snuffelen naar vintage, tweedehands schatten en woonartikelen in een oude textielfabriek. Dat is het idee achter de nieuwe vintage- en ontdekmarkt Duvelhoppen. Dit evenement is eenmalig te bezoeken op 26 augustus.