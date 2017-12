Wegen kunnen ook dinsdagavond spekglad zijn: 'Steeds meer meldingen van ongelukken'

Slecht bereikbaar Eindhoven Airport wil in­ter­ci­ty­sta­ti­on, maar krijgt dat voorlopig niet

19:27 EINDHOVEN - Er komt voorlopig geen intercitystation bij Eindhoven Airport. Dat blijkt uit overleg tussen het rijk en de provincie. De luchthaven is daar totaal niet blij mee. Eindhoven Airport is nu via het openbaar vervoer immers niet goed genoeg bereikbaar. Daarom blijft de directie pleiten voor een intercity-station in Acht.