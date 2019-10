Wegenbelasting Brabant stijgt ook komende jaren: elk jaar een paar euro erbij

Jenny Ymker wint kunstprijs in Luxemburg

12:07 TILBURG - De Tilburgse kunstenares Jenny Ymker is de winnares van de Luxembourg Art Prize, een jaarlijkse prijs van museum La Pinacothèque in Luxemburg. Ze krijgt de prijs voor haar werk 'Vervlogen', een wandkleed dat is opgenomen in een groepsexpositie met werk van kunstenaars die in aanmerking kwamen voor de prijs. Ymker wint een bedrag van 50.000 euro. Ook volgt overleg over een solo-expositie van Ymker in Luxemburg.