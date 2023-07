Weinig eyeopeners in toerisme-onderzoek Oosterhout

Met video Kamelen uit de startblok­ken en rups baant eerste rondjes: grootste kermis van de Benelux is los

TILBURG - De kamelen van de kamelenrace denderen fris over de baan en de rups vreet zijn eerste rondjes. Al wordt er getreurd om het wegblijven van frisse nieuwkomer de Energizer, spektakel is er te over op de Tilburgse kermis. De 210 attracties zijn open, de eerste kermisavond zonovergoten.