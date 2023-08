Weinig Mexicaans aan het nieuwe Mexicaanse restaurant Sentido: ‘Liever niet kruidig en spicy’

Soap rond zandpad coureur Jan de Rooij in Oirschot gaat door: ‘Geen blubber­baan meer, maar ook geen vergunning’

MIDDELBEERS/OIRSCHOT - Had de gemeente Oirschot nu wel of niet een vergunning nodig om de Kromvensedijk te herstellen, de verzakte en kapotgereden toegangsweg naar het huis van voormalig Dakarcoureur Jan de Rooij? Dat was de centrale vraag woensdag bij de rechtbank Oost-Brabant. Terwijl het pad al een jaar geleden is aangepakt.