Wekenlang stoppen treinen niet in Oudenbosch en Zevenbergen

Na zeventien jaar is Nuenen het zat: onafgebouw­de woning moet gesloopt worden

NUENEN - Na zeventien jaar is het geduld van de gemeente Nuenen op. Een huis dat sinds 2006 in de steigers staat, moet worden afgebroken. Burgemeester Maarten Houben trekt de bouwvergunning in, na jaren van protesten uit de buurt.