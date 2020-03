Wel of geen kaartcontrole in treinen: Brabantse conducteurs mogen zelf kiezen vanwege coronavirus

Dat zegt voorzitter Pedro Peters van branchevereniging OV-NL. Volgens hem geldt de maatregel voor personeel van vervoerders Arriva, Hermes en NS. Het merendeel van de coronapatiënten waarvan geen virusbron bekend is, komt uit de provincie Noord-Brabant of heeft daar een link mee.

‘Geen problemen op bussen en treinen’

Volgens hem leidt dat niet tot problemen op bussen en treinen. ,,Voor deze tijd van het jaar is dit een aantal dat niet bijzonder is. Rond deze periode zit je normaal gesproken ook in het laatste gedeelte van een griepgolf.’’

Gebruikelijke richtlijnen in rest van Nederland

Voorbeelden zijn regelmatig handen wassen en hoesten in de binnenkant van de ellebogen. ,,Per dag houden we de ontwikkelingen goed in de gaten. Als er reden is is om het beleid te wijzigen, nemen wij direct contact op met de vervoerders.’’