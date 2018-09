Welk bier sluit aan bij Zuster Agatha, Bastion en Wittekop? Ontknoping Brabants Lekkerste Bier zondag in Hilvarenbeek

VIDEO Man in Eindhoven geliqui­deerd terwijl hij in de auto zat, drie keer geraakt

8 september EINDHOVEN - Bij een schietpartij in Eindhoven is zaterdagavond een man in een auto doodgeschoten. Dat gebeurde rond 20.10 uur in de Sionstraat, een straat in de wijk Vlokhoven. Het onderzoek is in volle gang, meldt de politie.