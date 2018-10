Welke beesten zet je samen in een verblijf, en welke niet? ‘Dieren worden zelden vrienden’

VIDEOMIERLO - In Dierenrijk in Mierlo overleed maandagmiddag een wolf na een stoeipartij met vier bruine benen. De dieren zaten bij elkaar in het verblijf, wat jarenlang goed ging. Maar vergis je niet: vrienden sluiten zelden vriendschap, stelt verzorger Egbert-Jan Plas van Dierenrijk.

We kennen allemaal wel Timon en Pumba, de stokstaart en het knobbelzwijn die samen de dikste maatjes zijn. Maar een vriendschap tussen twee dieren is in de meeste gevallen iets wat de mensen graag willen zien, zegt dierenverzorger Egbert-Jan Plas van Dierenrijk. In de praktijk komt het niet vaak voor. "Het is meer dat dieren elkaar gedogen en respecteren, maar geen echte vriendschap. Nee, dat is echt iets wat de mens ervan maakt", haalt Plas ons direct uit de droom. "Je ziet inderdaad wel eens eksters bij wilde zwijnen op hun hoofd zitten. Ze pikken dan voor hun nest wat haren uit de zwijnen, die dat ook accepteren. Maar als ze er genoeg van hebben, schudden ze een keer met hun kop. Geen vriendschappelijk tafereel dus.”

Combinaties maken

Hoe wordt nou bepaald welke dieren bij elkaar kunnen leven. “We kijken naar onze eigen eerdere ervaringen, maar ook naar die van andere dierenparken", legt Plas uit hoe Dierenrijk keuzes maakt voor dierencombinaties. “Het is natuurlijk heel logisch dat we geen leeuw en zebra bij elkaar zetten, maar heel veel dieren kunnen zeker samenleven.” Ook combinaties die voor de meeste bezoekers van dierenparken ongewoon lijken, weet de dierenverzorger: “We kijken ook naar de oorsprong waar de dieren vandaan komen. Als ze in de natuur in een bepaalde regio samenleven, dan moet het in een dierenpark ook kunnen.

Zo zit de Aziatische olifant samen met de axisherten en de java-apen in een verblijf. Dat doen we voor onze bezoekers omdat ze dan meerdere dieren samen te zien krijgen, maar ook voor de dieren zelf, want in het wild komt dit ook voor.”

Risico's

Bepaalde risico’s zitten er altijd verbonden om verschillende dieren samen te laten leven. “Een olifant is natuurlijk een groot dier, maar we geven natuurlijk de dieren wel de kans om elkaar te wennen. Ook zijn de verblijven groot genoeg zodat ze ook hun eigen plek kunnen opzoeken en zich kunnen terugtrekken als ze rust willen. Ze hoeven elkaar niet in de weg te lopen of elkaar op te zoeken”, vertelt Plas.

Ongewone combinatie

Een tamelijk ongewone combinatie in Dierenrijk in Nuenen is een koppeltje van twee kleine roofvogels bij andere vogels in de volière. “Bezoekers vinden dat vaak apart om te zien, maar het gaat gewoon goed. De vogels vliegen allemaal door elkaar.” Wel zorgen de dierenverzorgers ervoor dat er op meerdere plekken gevoerd wordt. “Dat doen we om te voorkomen dat dominante vogels meer te eten krijgen. Op deze manier krijgen alle dieren een eigen plek om te eten.”

Want niet alleen de oorspronkelijke regio waar de dieren vandaan komen, speelt een rol. Ook kijken de dierenverzorgers goed naar de karakters van de dieren. “Als verzorgers kennen we onze dieren natuurlijk heel goed. Een dier uit een andere dierentuin wordt altijd eerst een poosje apart gezet om te kunnen wennen aan zijn nieuwe verblijf. Pas daarna introduceren we hem bij zijn of haar soortgenoten en later bij andere dieren. Zo kan een dier op zijn eigen manier zijn nieuwe omgeving verkennen. We bouwen dat heel rustig op en schatten dan in of een dier klaar is voor een volgende stap."

Risico