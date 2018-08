Welkom in België, waar automobilisten gestresster achter het stuur zitten

Wie in Brussel naar het wegdek kijkt, kan tussen het asfalt zomaar een bloemetje van Anton Schuurmans ontwaren. Uit onvrede over alle putten en kuilen in de weg, plant Schuurmans in de gaten al enige tijd fleurige ruikertjes. ‘Een ludieke actie’, aldus de man die er in binnen- en buitenland veel media-aandacht mee scoorde. Zijn boodschap is desalniettemin serieus.