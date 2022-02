Welkom in het Brabant van 2050: met 3 miljoen zielen, banen zat én een directe verbinding met New York

De populair­ste schoen ter wereld, de sneaker, krijgt eigen tentoon­stel­ling in Den Bosch

DEN BOSCH - Miljoenen mensen overal ter wereld lopen erop: sneakers. Alleen al in 2020 werden er meer dan een miljard paar van verkocht. Hoe de schoen die ooit begon als sportschoen in korte tijd uitgroeide tot het meest wijdverspreide designobject ter wereld, is vanaf 3 mei te zien in Design Museum Den Bosch.

11 februari