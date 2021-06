Wereldberoemde Oriënt Express maakt korte tussenstop van vier minuten op station Roosendaal

Het ging om een korte tussenstop van vier minuten, want de trein is onderweg van Amsterdam naar Venetië waar ze vrijdagavond aankomt. Rogier Suijkerbuijk is speciaal uit Haarlem gekomen om in Roosendaal de Oriënt Express te zien. Waarom niet in Amsterdam? ,,Daar is het veel te druk op het perron. Hier kan ik de trein beter zien.”