Wereldrecorddag: deze bijzondere records werden ooit gebroken door Brabanders

Je hebt Maarten van der Weijden, die in maart dit jaar 201,8 kilometer zwom in 24 uur tijd. Daarmee heeft hij een zeer gerespecteerd wereldrecord te pakken. Maar een record neerzetten is lang niet alleen weggelegd voor sportmannen. Soms is er gewoon wat durf voor nodig, of een flinke portie doorzettingsvermogen. Op deze Guinness World Record Day zetten we de vreemdste Brabantse records op een rij.

258 kilo visstick

Giel de Winter en zijn maten van StukTV hadden een heel smakelijk record. Ze bakten voor een video de allergrootste visstick ter wereld. Het ding zou 258 kilo hebben gewogen; bijna twee keer zo zwaar als het oude record. De mannen van StukTV lieten het allemaal keurig vastleggen door een notaris en kwamen daarmee in het Guinness Book of Records.

Stapelgek

Heb je tijdens een spelletje ooit per ongeluk twee dobbelstenen op elkaar laten landen? Op zich al best knap, maar het is niets bij de kunsten van goochelaar Jeffrey Wijhuisen uit Etten-Leur. Hij zette in 2015 tot vier keer toen in één minuut vier dobbelstenen op elkaar. En dat ook nog eens op de kop van spijker. Hoe dat eruit ziet? In 2011 ‘oefende’ hij er al eens mee in het SBS-programma ‘Wedden dat ik het kan’.

Nóg een spelletje

Spelletjesfreaks zijn dol op records, zo blijkt. Neem een vriendengroep uit Vught. Guus Peters, Max Wezenberg, Marcel Rubrech en Stijn van der Horst krijgen normaal geen genoeg van een avondje ganzenborden. Als je het één avondje volhoudt, waarom dan ook geen 80 uur?, dachten ze. Het lukte ze in januari vorig jaar, waarmee ze het officiële record bordspelspelen verbraken.



Het is volgens de mannen overigens niet aan te raden om je te wagen aan een recordpoging. Ze waren na afloop totaal kapot. Peters destijds tegen het Brabants Dagblad: ,,Het was eens en nooit meer. Ook al zou ons record worden verbroken. Ik kan geen ganzenbord meer zien en dat geldt ook voor de andere spelers.” Tja, wat wil je na 400 spelletjes...

Volledig scherm De ganzenborders tijdens één van de 400 spelletjes. © Kees van der Zandt

Innig knuffelen

Van gezellig knuffelen worden de meeste mensen gelukkig. Het is alleen de vraag of dat zo blijft als je het knuffelen meer dan een dag moet volhouden. Leonie Jacobs uit Den Bosch en Guus van Dongen uit Breda weten hoe het voelt. Zij braken ooit het wereldrecord knuffelen, op Schiphol. Dat deden ze door dertig uur lang in elkaars armen te staan. Daarmee verbraken ze het oude record, dat stond op 26 uur en 25 minuten.

Volledig scherm Guus van Dongen uit Breda en Leonie Jacobs uit Den Bosch halen wereldrecord met 30 uur knuffelen. © Schiphol

1.100 kilo mosselen in een vrachtwagentrailer

Volledig scherm De grootste mosselpan ter wereld, toen er werd gekookt bij de Sligro in Breda. © BN DeStem

Niemand zal ze in z'n eentje opeten, maar het feit dat in één pan 1.100 kilo mosselen tegelijk kunnen worden gebakken is al een prestatie op zich. De Veghelse groothandel Sligro maakte in 2008 de grootste mosselpan ter wereld. Hoe je aan zo'n grote cilinder komt? Je pakt ‘gewoon’ een ronde vrachtwagentrailer, waar vloeistoffen in kunnen worden vervoerd. Die snij je door midden en geef je een mooi kleurtje en voilà: je hebt een mosselpan van 2.08 meter doorsnede en 1.86 meter hoog.

Balletjes slaan

Sommige records zijn helemaal niet zo zwaar. Je moet er alleen even ‘voor lul’ voor willen staan. In maart dit jaar stapten vijftig mannen en vrouwen naakt op een golfbaan van de vernieuwde minigolfbaan van Dolfijn in Tilburg. Dat waren er precies twee meer dan vorig jaar in Australië, waar het vorige record werd gevestigd. En zo gek is het niet om naakt op de baan te staan, zei organisator Karin van Belouw: ,,In het begin was het wel nog onwennig, maar al snel kregen we te horen dat mensen zich niet meer bewust waren van het naakt zijn.‘’

Een wel heel stevige handdruk

Koen van Polanen en Aafko Bergenhenegouwen hebben er ook wel een handje van om een record te breken. Zij verbraken in 2009 het wereldrecord handschudden, op Eindhoven Airport. Het oude record stond op 9,5 uur en dus was de directeuren van een Eindhovens bedrijf om het tien uur lang vol te houden. Het bleek lang niet zo zwaar als 80 uur ganzenborden, zei Van Polanen. ,,Het is me alleszins meegevallen. Na zeven uur hadden we zoiets van: jeetje, nog drie uur. Maar we hadden de nodige steun aan elkaar.''

Wel een record gebroken, geen glazen

Volledig scherm De bouw van de glazen piramide, met een speciale brug. © Luuk Broos

Vinkelaar Luuk Broos houdt er ook wel van om een record te breken. Zo maakte hij ooit de hoogste stapel appels ter wereld. Maar grootser was zijn geslaagde poging om 50.116 champagneglazen op elkaar te stapelen. In juni 2017 slaagde hij erin om met behulp van een stalen brug over de glazen een enorme toren te bouwen. Om het record te verzilveren moest Broos vijf liter champagne over de glazen laten stromen. Het lukte hem, zonder dat er ook maar één glas viel.