Werk jij vandaag thuis? Zo maak je een succes van je werkdag

Sla je ontbijt niet over

Moet jij om 9.00 uur beginnen? Dan is het aantrekkelijk om de wekker zo laat mogelijk te zetten en al opstartende een boterham te eten. Doe dit niet. Neem de tijd voor je ontbijt zodat jij vol energie aan je werkdag begint.

Scheidt privé van werk

In het beste geval heb jij een aparte werkkamer in huis. Een plek waar je je kunt afsluiten van de rest van het huishouden, je partner en de kinderen. Voor velen komt het cliché - in een joggingbroek op de bank - echter dichterbij de werkelijkheid.

Denk aan je houding

Voorover gebogen over de keukentafel. Languit op de bank. Erg ergonomisch is het niet. Eigenlijk is werken op een laptop sowieso nooit goed voor je houding, omdat het toetsenbord en beeldscherm aan elkaar vast zitten. Werk daarom met een los beeldscherm(of twee), een muis en een goede bureaustoel indien je de mogelijkheid hebt. Zorg er in ieder geval voor dat je rechtop zit en beweeg tussendoor voldoende, liefst in de buitenlucht.

Lunch

Ook thuis heb jij gewoon recht op pauze. Maak dit duidelijk aan jouw werkgever en/of klanten en neem hiervoor voldoende tijd. Lunchen achter je bureau? Het zorgt er vooral voor dat de grens tussen jouw privé- en werktijd vervaagt.

Ook thuis mag jij gewoon even lunchen.

De smartphone

Daar is ‘ie hoor: de telefoon. Wellicht de grootste bron van afleiding. Sociale media, video's en het laatste nieuws kunnen uren in beslag nemen. Vermoedelijk ligt ook jouw toestel gewoon op tafel. Leg je smartphone eens een paar uur in een andere ruimte en je zult zien hoeveel sneller je door je werk gaat. Is dat niet mogelijk omdat je bijvoorbeeld gebeld kunt worden? Verwijder dan alle niet-noodzakelijke apps. Gaat dat je te ver? Zet dan je push-notificaties uit.

Plannen

Uitstelgedrag is gevaarlijk. Plan aan het begin van de ochtend wat jij die dag gedaan wilt hebben en hoe laat alles af moet zijn. Pas daarna mag jij van jezelf dat kopje koffie zetten of dat wasje aanzetten. Vind je dit moeilijk? Je kunt iemand vragen om je te controleren.

Concentreren kun je leren

Zorg voor een opgeruimd bureau, zet de muziek uit als je hier niet tegen kunt en vraag je huisgenoten of partner gerust om even stil te zijn. Of hang een bordje op de deur. Het zal je concentratie ten goede komen. Gun je brein voldoende rust, maar ook weer niet teveel en tenslotte: multitasken is nooit een verstandig idee.

Wat heb je nodig?

Ben jij een koffiedrinker? Zorg dat je voldoende koffie in huis hebt. Dan hoeft jij niet tussendoor naar de winkel (afleiding). Af en toe iets printen? Check of je voldoende papier hebt. Werk jij via een VPN? Controleer dan een avond van tevoren vast of alles naar behoren werkt.

Geniet ervan