Werk voor nieuw gemeenschapshuis Bladel van start

Niet alleen BoerBurger­Be­we­ging voelt zich een winnaar na de verkiezin­gen

Het CDA was bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019 en de laatste raadsverkiezingen nog de glorieuze winnaar in Land van Cuijk en Gennep. Bij de Statenverkiezingen woensdag bleef er van de machtspositie van de christendemocraten weinig over. Het verschil: BBB.