Werken als ‘lab-slaaf’ in drugsindustrie: pillen draaien tot de dood erop volgt

Dino's puzzelen in Boxtel: Oertijdmu­se­um krijgt nieuwe dinowerk­plaats en depot

7 december BOXTEL - Het horecapunt is verschoven naar onder het geraamte van de potvis, de balie is nieuw en de hoofdentree wordt nu verbouwd. Het is voor het Oertijdmuseum Boxtel de opmaat naar nog grotere veranderingen. Want er wordt in 2020 een nieuwe dinowerkplaats en een nieuw depot bij het museum gebouwd.