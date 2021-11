Werken die vaccins nú al niet meer?! Viroloog en microbioloog Jean-Luc Murk legt uit

Steeds meer scholen dicht? ‘We kunnen leren van Vianen, Beers en Ledeacker’

Middelbare school Metameer in Stevensbeek sluit over enkele jaren de deuren en verhuist naar Boxmeer. Dorpen als Landhorst en Ledeacker hebben al langer geen eigen basisschool. Vianen en Beers krijgen één nieuwe school. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 24 november zetten we op een rij hoe de politiek denkt over het sluiten van scholen in het Land van Cuijk.

13 november