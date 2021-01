Werkstraf geëist tegen man (21) die Apachepiloot verblindde met laserpen

Microbio­loog Jean-Luc Murk geeft antwoord op prikvragen: ‘Dat vaccin is gewoon een klein vetbolle­tje...’

7 januari TILBURG - Vaccineren in het ziekenhuis, vanaf woensdag kan het. Het is een moment waar reikhalzend naar uit werd gekeken. Toch is er twijfel. Maar dan is daar arts-microbioloog Jean-Luc Murk: ‘Het vaccin is gewoon een klein vetbolletje...’