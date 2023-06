Wesley Koolhof prolongeert dubbeltitel in Rosmalen, Tallon Griekspoor kent mogelijke opponent in finale

Wesley Koolhof heeft net als vorig jaar de titel gepakt in het mannendubbelspel bij de Libéma Open. Met zijn Britse partner Neal Skupski was de Nederlander in Rosmalen te sterk voor de Ecuadoriaan Gonzalo Escobar en de Kazach Aleksandr Nedovyesov: 7-6 (1) 6-2. Tallon Griekspoor weet wie hij treft in de finale in het mannenenkelspel, mits hij die later vandaag zelf bereikt.