Wespenbestrijder gaat meganest in Lieshout te lijf met samurai-zwaard

Biemans ging gewapend met een samurai-zwaard het wespennest te lijf: ,,Dit is geen standaarduitrusting hoor, maar als er nog eentje uitkomt hak ik hem gewoon in stukjes". Dat bleek niet nodig want bijna alle 12.000 wespen waren door het gif dat hij vorige week in het nest spoot al overleden.

Het Samurai-zwaard was overigens het enige stuk gereedschap dat lang genoeg was om het schot te verwijderen dat voor het nest zat. Toen dat gebeurd was kwam het nest van 106cm breed, 93 diep en 78cm hoog tevoorschijn en raakte Riky compleet buiten zinnen: ,,Hij is nog mooier dan ik me al voorgesteld had."