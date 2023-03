Wethouder Malfait gaat strijd aan met menstruatiearmoede: gratis producten in Halderberge

OUDENBOSCH - Bij één op de tien meisjes en vrouwen die in armoede leeft, is geen geld om menstruatieproducten te kopen. In Halderberge kunnen zij die voortaan gratis krijgen.

Op dertien plekken in de gemeente komen uitgiftepunten voor menstruatieproducten, bijvoorbeeld bij het gemeentehuis, de apotheken in Hoeven, Oudenbosch en Oud Gastel en het dorpshuis in Stampersgat. Daar kunnen vrouwen en meisjes gratis maandverband of tampons wegpakken. ,,Het is belangrijk dat we alle meiden die hiermee te maken hebben kunnen helpen", vertelt Malfait.

Curio en Markland

Zelfs in Halderberge leeft het onderwerp menstruatiearmoede, vooral bij jongeren. Niet alleen door geldgebrek kan het lastig voor ze zijn deze producten te krijgen, want het kan bijvoorbeeld ook dat er thuis niet over gesproken wordt. Uit gesprekken die de wethouder op scholen en met sportverenigingen heeft gevoerd, blijkt dat leraren nu soms zelfs menstruatieproducten meenemen en die uitdelen. Malfait: ,,Ik ben dus blij dat Curio Prinsentuin en Markland College hebben aangegeven een uitgiftepunt te willen zijn.”

De punten komen ook in de bibliotheek in Oudenbosch, 't Stoofje, de Voedselbank, het Medisch Centrum Oudenbosch in Oudenbosch, jongerencentrum Tune Inn in Oudenbosch en het moeder- en kindcentrum MaVieve. Het bevoorraden van de kastjes gebeurt door het Armoedefonds. Nu gaat het vooral om tampons en maandverband, maar in de toekomst wil die ook bijvoorbeeld menstruatiecups en maandverband van biologisch katoen toevoegen. ,,Ik vind het goed dat vrouwen de keuze hebben.”

De punten kosten de gemeente jaarlijks 11.500 euro en ze wil later dit jaar evalueren in hoeverre het een succes is.