Wethouder Someren belooft om ouderen te informeren over hulp in huis, maar hij wil hij de meesten niet wijzer maken dan nodig

Zak met chemisch afval vliegt in brand bij bedrijf in Waspik, brandweer­lie­den klimmen over hek

WASPIK - Een zak met chemisch afval heeft donderdagavond kort in brand gestaan op een industrieterrein in Waspik. De brandweer moest over een hek bij het bedrijf aan de Industrieweg klimmen om bij de brand te komen.