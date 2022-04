Wie de nieuwe burgemeester wordt? Inwoners Land van Cuijk kunnen (een beetje) meebeslissen

De gemeente Land van Cuijk heeft nu een waarnemend burgemeester, Wim Hillenaar, de burgemeester van de voormalige gemeente Cuijk. De nieuwe gemeenteraad gaat op zoek naar een burgemeester die aan een bepaalde profielschets moet voldoen. De reacties van de inwoners worden bij het opstellen van die profielschets betrokken.



Dus zeg het maar: moet Land van Cuijk een zakelijke of een informele burgemeester krijgen? Is het van belang dat hij als ‘gezicht van de gemeente’ op televisie komt of juist in de wijk? Moet hij ambitie of juist rust uitstralen? Is hij een enthousiaste vernieuwer of een stabiele factor?