Wie dit niet kan lezen zit misschien te lang achter het beeldscherm in coronatijd

SEKSUEEL GEWELD Seksueel geweld zal doorgaan, ook na het zoveelste schandaal

6 mei DEN BOSCH - Woede om wéér een seksueel-geweldschandaal. Soms laait het ineens op, maar vervolgens gaan we weer over op de orde van de dag. Die orde van de dag is echter óók dat anno 2021 nog altijd 1 op de 5 vrouwen en 6 procent van de mannen ooit slachtoffer was. Reden voor het Brabants Dagblad om er de afgelopen maanden de krant over vol te schrijven. Goed...en nu?