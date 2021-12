Wie doodde Marja Nijholt? Honderden speurneuzen van Bureau Dupin laten niet meer los

Nieuwsover­zicht | Gevonden baby Amy is begraven - Politie gaat relschop­pers besproeien met UV-spray

De baby die in mei dood werd gevonden in Wernhout is begraven. Dat meldt de gemeente Zundert donderdag. Verder blijkt uit onderzoek dat Helmond moslimorganisaties kent waarvan waargenomen denkbeelden kunnen leiden tot radicalisering. En de politie in Roosendaal gaat binnenkort aan de slag met speciale UV-spray om relschoppers op te kunnen pakken. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

23 december