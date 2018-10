Wie heeft Dappere Olifant gezien van ernstig zieke Lena (4) uit Eindhoven?

EINDHOVEN - Wie-o-wie heeft de knuffel van de vierjarige Lena uit Eindhoven gezien? Dappere Olifant is sinds maandag plotseling verdwenen, vermoedelijk in de omgeving van Noord-Eindhoven. Voor Lena is dit een groot gemis, want de olifant staat haar altijd bij als er moeilijke momenten zijn in haar behandeling tegen leukemie.