Wie helpt het kind, geplet tussen vechtende ouders?

Je zult het kind maar zijn van ouders die elkaar de tent uitvechten, die gek worden van jaloezie omdat ‘die schoft’ of ‘die slet’ hen keihard bedrogen heeft. Die hun strijd over jouw hoofd uitvechten, zelfs jaren na de scheiding nog. Ouders die zeggen dat ze je moeten beschermen tegen hun ex, jouw vader of jouw moeder. Omdat die egoïstisch is, een narcist, of nóg erger.