Wie van de vier is beste kandidaat voor optuigen voormalig gemeentehuis in Sint Anthonis?

Terwijl zijn klasgeno­ten gamen, helpt Jesse (14) vaak de ouderen in zijn buurt: ‘Hij is een voorbeeld’

Hij helpt ouderen met de boodschappen of klusjes, zet inzamelingsacties op touw, ruimt zwerfafval op en voor een praatje bezoekt hij geregeld bewoners van een zorgcomplex in zijn woonplaats Hank. Jesse van Oord (14) is geen doorsnee jongen. ,,Ik kan het niet aanzien als mensen iets wel willen, maar dat niet meer kunnen. Dan móet ik helpen.”

30 april