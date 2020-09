Wie van deze drie Brabantse vrouwen wordt Topvrouw van het Jaar?

Nieuwsover­zicht | RIVM: regionale maatrege­len nodig als aantal besmettin­gen blijft stijgen - Ouders tasten diep in buidel voor topsport­kind

12 september Het aantal coronabesmettingen in Nederland is zaterdag gestegen met 1231, ongeveer evenveel als vrijdag. Het RIVM waarschuwt dat nieuwe maatregelen nodig zijn als het aantal nieuwe besmettingen in en rond grote steden zo hard blijft stijgen. Ook truckfabrikant DAF werd zwaar getroffen door corona, de fabriek kwam stil te liggen. Maar een nu is een herstel gaande. En hoe trots je als ouder ook bent op je kind met topsportambities, je moet er vaak wel diep voor in de buidel tasten. Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van zaterdag.