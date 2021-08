Wies Hensen liep met ‘ruige blonde man’ op Budel kermis, de volgende dag lag ze vermoord in de sloot

Als het niet was gaan regenen, hadden de fietsers haar waarschijnlijk nooit gevonden. Het is woensdag 30 augustus 1989, een uurtje of acht in de ochtend. Twee mannen zijn op de Loonderweg in Dommelen onderweg naar hun werk als ze vanwege het omgeslagen weer even stoppen om hun jas aan te trekken. Als ze zo na het bruggetje over de Dommel fietsen, hebben ze geen beschutting van de bomen meer.