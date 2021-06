Wietplant kostte Robin zijn huis en zijn baan; ‘Het enige wat ik nog wil is weg uit Nederland’

Nieuwsover­zicht | Onenigheid in Brabantse politiek - Festivalzo­mer kan doorgaan

11 juni De politieke en bestuurlijke crisis in Brabant gaat door. De twee grootste partijen van deze provincie kunnen het maar niet eens worden; de VVD heeft voorkeur voor een coalitie met D66, het CDA ziet juist meer heil in samenwerking met SP. Verder is gebleken dat het baby’tje dat in mei dood gevonden werd in een vuilniszak in een park in Wernhout, met geweld om het leven is gebracht. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.