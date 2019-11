‘Wij zorgen voor de patiënten, wie zorgt voor ons?’: ziekenhuizen in de regio staken

Na de leraren is het nu de beurt aan verpleegkundigen. In 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra wordt vandaag gestaakt. Het is nog nooit eerder vertoond dat ziekenhuizen op zo’n grote schaal de deuren dicht doen. Het zorgpersoneel wil meer loon en minder werkdruk. Het BD neemt vandaag poolshoogte bij het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het Bernhoven in Uden.

Dit bericht wordt gedurende de dag aangevuld

Dat ze mensen kunnen verplegen, weten we. Maar dat ze ook zo goed kunnen zingen, was de verrassing woensdagmorgen bij de start van de ziekenhuisstaking bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Daar werd niet alleen het landelijke stakingslied ‘Heb je even voor ons’ gezongen, de kinderafdeling had een eigen lied gemaakt waarin ze de hoge werkdruk en het lage salaris aan de kaak stelden.

Oorverdovend getoeter en applaus

Volledig scherm De kinderafdeling van het ETZ zingt een eigen stakingslied. © Hein Eikenaar/BD Bij het ziekenhuis doen 43 afdelingen aan de staking mee, ook op de locaties TweeSteden en in Waalwijk. Overigens ging niet alleen de spoedhulp door, ook verschillende afdelingen draaiden gewoon diensten. Dat zorgde voor de nodige toeloop aan patiënten. Die werden rond 8.30 uur getrakteerd op een oorverdovend getoeter en applaus, dat een minuut duurde.



Namens het actiecomité zijn Peter Hulsinck (oncologie verpleegkundige interne dagbehandeling) en Frits van Doormaal (facilitair bedrijf) tevreden over de opkomst. ,,Als eerste actie is dit heel geslaagd. We zijn er blij mee”, aldus Hulsinck. De eerste actie? ,,Als er geen goede cao komt, dan zijn er vervolgacties te verwachten.”



Doormaal benadrukt dat de staking voor alle diensten wordt gehouden. ,,Dus niet alleen de verpleegkundigen. Maar ook bijvoorbeeld de laboranten, secretaresses, techniek en huishoudelijke dienst. Ook zij vallen onder deze cao.”

Jeroen Bosch

Ook het personeel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis begon al zingend de dag. In de hal en op de trappen van het Bossche ziekenhuis vroegen de medewerkers zich al zingend af waarom er nog steeds geen nieuwe cao voor de ziekenhuizen is.

In het ziekenhuis worden op verschillende afdelingen zondagsdiensten gedraaid en zijn poli’s gesloten. De acute zorg komt niet in gevaar zo is met de directie afgesproken.

Bernhoven

Volledig scherm Bernhoven Uden © Arno Heesakkers / BD In de centrale hal van ziekenhuis Bernhoven in Uden is het rond 11.45 uur een en al gezelligheid. Het heeft zelfs veel weg van een feestje. Muziek schalt uit de speakers, gekleurde ballonnen overal. Maar de aanleiding voor dit alles is beslist minder feestelijk; vandaag is de eerste grote landelijke actiedag van het personeel dat meer loon wil. Geen twee procent cao-verhoging maar vijf.



Verpleegkundigen, laboranten, secretaresses en huishoudelijke dienst doen het vandaag rustig aan. Ook in Bernhoven. Om 13.00 zal Ashley Vernooij, voorzitter van het actiecomité hier haar collega’s toespreken. Nog eens benadrukken wat zij hier allen aan het doen zijn.



Controles en behandelingen die niet spoedeisend zijn zijn afgezegd. Je zou dus een stil ziekenhuis verwachten, maar het is bijna net zo druk als anders hier. Maar wie het ziekenhuis binnenstapt ziet gelijk dat vandaag toch een andere dag is, spandoeken met teksten als: Wij zorgen voor de patiënten, wie zorg er voor ons?!

NVZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zit deze ochtend aan de tafel met minister Bruno Bruins. Daar zullen ze aandringen op het aanstellen van een bemiddelaar. ,,We hebben dit al een paar keer aan de bonden voorgesteld, maar ze staan daar niet voor open,” aldus een NVZ-woordvoerder. ,,We worden de vakbonden constant geframed alsof we niet meebuigen en we de verpleegkundigen niet waarderen. Dat is quatsch. Er is hier gewoon sprake van een propaganda-oorlog.”