Wijk is poepende daklozen beu: ‘We hebben weleens zitten turven. Het zijn er zo’n drie per uur’

Daklozen die in het gras poepen. Om bij zonnig weer in datzelfde gras een tukkie te doen. Bewoners van het Hof van Asselbergs in Bergen op Zoom zijn die aanblik meer dan beu. En vragen de gemeente om een oplossing. ,,Maak er een parkeerplaats van, daar is behoefte aan”, zegt bewoner Peter Loesberg. Maar dat is de gemeente niet van plan.