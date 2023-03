Wijnfestival komt weer naar de Parade: 'Als er één bourgondische stad is, dan is het wel Den Bosch'

indebuurt.nlHoud jij van wijn en raak je maar niet uitgeproefd? Dan hebben we goed nieuws; want het Wijnfestival keert terug naar de Parade dit jaar. Van 2 tot en met 4 juni kun je weer dansen, proeven en genieten van wijn op de Bossche Parade.

Na een uitverkochte editie vorig jaar, keert het festival rondom wijn weer terug naar Den Bosch. Ook is er dit jaar een dansavond van Manify. Met de voetjes van de vloer op je favoriete muziek met een glas goeie wijn in de hand. Klinkt als een goed plan, toch?

Bossche wijntjes

Op het Wijnfestival vind je vooral veel wijnen van Bossche wijnspeciaalzaken en wijnbarren. Begint je maag te knorren? Ook daar wordt aan gedacht. Onder meer Barrique, Bernardus, Wijn bij Stijn, Bij Dirk en Wijnhuis Rosmalen schenken wijntjes op het festival. Naast deze Bossche wijnhuizen en -barren vind je nog veel meer wijnhuizen.

‘Wij houden van het leven in Den Bosch’

“Als er één bourgondische stad is, dan is het wel Den Bosch”, vertelt Benny Bouwmans van Barrique. Hij organiseert het festival samen met Ruud Bruins van P79. “We hebben natuurlijk Bourgondisch en het bierfestival maakt ook al een tijd furore. Het werd dus tijd dat een Wijnfestival de stad verrijkte. Wij vieren in Den Bosch carnaval, wij houden van het leven en daar hoort een festival rondom wijn ook bij”, vertelt Benny over de tweede editie van het Wijnfestival.

Lange rij tot aan het Taveerne

Enthousiast vertelt Benny over de drukbezochte eerste editie. “Het festival startte vorig jaar om 14.00 uur en om 14.15 stond er een rij van de Silva Ducis tot het Taveerne. Dat hadden we niet verwacht. Dat was natuurlijk geweldig. We zijn toen foto’s gaan maken”, vertelt de organisator terugblikkend. “De reacties waren overweldigend.”

Volledig scherm Het Wijnfestival in 2022, foto: Wesley Maas Fotografie

Wijnglas als aandenken

Bij binnenkomst krijg je een wijnglas, dat is vanaf dan jouw glas en daarmee ga je langs alle stands om wijntjes te proeven. “We vinden het belangrijk om wijn niet in plastic, maar in glas te schenken. Wanneer mensen naar huis gaan, krijgen ze een doosje om het glas in op te bergen zodat het glas veilig thuiskomt”, vertelt Benny.

Hoog bezoek

“Vorig jaar was ook burgemeester Mikkers aanwezig op het festival met zijn vrouw”, vertelt de organisator trots. Als je dan terughoort van ‘zo moet een evenement organisatorisch in elkaar zitten, dan ben je alleen maar blij. Je merkt ook dat je dan de neuzen snel dezelfde kant op krijgt bij het organiseren van een tweede editie.”

Kaartverkoop

Kaartjes voor het festival koop je hier en kosten 14,50 voor de earlybirds en 17,50 daarna. Op vrijdag start het festival om 16.00 uur en op zaterdag en zondag om 14.00 uur. Het festival duurt alle dagen tot middernacht.

