Wil (82) zit uit protest dagenlang voor deur van verpleeghuis in Best: ‘Tot ik mijn man weer mag zien’

Een grijze fleecedeken over haar benen, een kussentje in de rug, een iets dikkere jas en boterhammen voor tussen de middag. Wil van Buren (82) zit in haar tuinstoel klaar voor dag twee van haar eenvrouwsactie bij het verpleeghuis Kanidas in Best. Geen spandoek, geen megafoon, gewoon een protest in stilte. Omdat ze het onmenselijk vindt dat ze haar dementerende man Nico (83) al zeven weken niet mag bezoeken. Het coronavirus rukte de twee na bijna zestig jaar huwelijk uit elkaar. En ze heeft geen idee voor hoe lang: „Ik ben bang dat hij me dadelijk niet meer herkent.”