Wilbert Pigmans (De Toreador) wacht tot hij weer uit volle borst mag zingen

Alsof er een internationale wereldster binnenkwam. Categorie Beyoncé of Justin Bieber. Minstens! Handtekening hier, fotootje daar, de hele tent, néé: de hele stad op zunne kop en het was drúk, zo godsgruwelijk druk in Oeteldonk dat er geen carnavalsvierder meer bij kon. En ál die mensen in al die cafés en kleine straatjes zongen keihard mee met hém. Wilbert Pigmans kneep even in zijn arm: nee, het was geen droom. Het was echt zijn stem die telkens weer door zijn stad galmde. En niet alleen in Den Bosch, heel carnavalsvierend Brabant kent inmiddels die stem.