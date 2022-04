Wilco Jilissen van Farmstore: ‘Zelfrijdende machine snijdt en mengt voer voor dieren’

Peiling Sober door de prijsstij­gin­gen of juist een volle tafel: hoe ziet jouw paasont­bijt er uit?

Het is alweer tijd om de inkopen voor het paasontbijt te doen. Dit jaar kunnen we, zonder coronamaatregelen, weer met de gehele familie genieten van het paasontbijt. Wordt het gerookte zalm op een broodje of houden we het bij een versierd hardgekookt eitje? Ook voor dit ontbijtje zijn de stijgende prijzen op het kassabonnetje te zien.

11 april