Wildwesttaferelen in Roosendaal: beelden tonen schietpartij midden op straat

De politie is in flinke getale aanwezig en heeft de omgeving afgezet. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie verkeert hij buiten levensgevaar.

Intussen circuleren op sociale media beelden van de schietpartij, die ook in handen zijn gekomen van deze site. Hierop is te zien dat meerdere personen betrokken zijn bij de ruzie en de schutter zeker drie schoten lost. Een ander iemand slaat met een lang voorwerp. Nadat de schutter vlucht in een zwarte auto, vlucht nog een andere auto. Een achtergebleven persoon geeft nog een klap op dit voertuig.

Audi A6

De daders zijn in een auto gevlucht die mogelijk iets na 17.30 uur is aangetroffen op de Zeggeveld. Deze donkere Audi A6 is in beslag genomen.

De politie zocht na het incident ook met een helikopter. Het speelde zicht af in de buurt van de Aldi en basisschool de Vlindertuin.

Buurtbewoner

Wat er exact is gebeurd op de Philipslaan, is nog niet bekend. Volgens een buurtbewoner was er in de omgeving eerst een vechtpartij tussen jongeren. Hierbij zou een wapen zijn getoond. Later zou volgens deze buurtbewoner een botsing zijn geweest tussen twee auto's op de Philipslaan waarna er is geschoten. De politie kan dit verhaal (nog) niet bevestigen.

Volledig scherm De plek van het incident in Roosendaal. © Christian Traets/Eye4images

Volledig scherm De omgeving is afgezet. © Wim van den Broek

Volledig scherm Vermoedelijk was ook deze auto betrokken bij het incident. © Christian Traets/Eye4images

Volledig scherm Boven Roosendaal circuleert een helikopter van de politie. © Wim van den Broek