Willem II-hooligan krijgt celstraf na bosgevechten in België, andere freefighters krijgen werkstraf

UPDATE Bestuur­ders De Bie (FvD) en Smit stappen op door crisis in Brabant: ‘Het spijt mij en doet pijn’

21 mei DEN BOSCH - Eric de Bie en Peter Smit stappen op als provinciebestuurders in Brabant. Daarmee houden de (oud-)gedeputeerden van Forum voor Democratie de eer aan zichzelf. Met hun ontslag trappen de twee een politiek debat af over de bestuurscrisis waar Brabant sinds een dag in verkeert.