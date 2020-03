Willem is ‘corona-vrij’, maar werd toch geweigerd in het vliegtuig

Veertien medewer­kers van Beatrixzie­ken­huis nog in onzeker­heid over coronavi­rus

3 maart Veertien medewerkers van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem zitten nog in spanning, omdat zij zijn getest op het coronavirus maar de uitslag nog niet binnen is. Volgens het ziekenhuis is de testuitslag vertraagd door de drukte in de laboratoria.