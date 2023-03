Willy Michielsen speelt Sjaak de Haai in musical De Kleine Zeemeermin: ‘Elke voorstelling is een feestje’

BERGEN OP ZOOM - Willy Michielsen speelde in commercials, films, tv-series, maar zijn hart ligt nog altijd in het theater. ,,Daar heb je direct contact met het publiek, hoor je ze lachen. Heerlijk is dat.” Sinds kort speelt hij in de productie De Kleine Zeemeermin.

De Bergse Michielsen speelt er Sjaak de Haai, een rol die in het Disneysprookje niet bestaat. ,,De producer vroeg of ik in De Kleine Zeemeermin wilde spelen en heeft toen speciaal voor mij deze rol gecreëerd.” De haai is de rechterhand van de zeeheks. ,,Een slechterik dus, maar ook heel dom. Het is een geweldige rol, ik kan er zoveel in kwijt. Allerlei grapjes, die vooral voor de volwassenen in de zaal bedoeld zijn. Ik speel ook nog twee scènes als lakei en ik heb een prachtig zangnummer. De muziek, geschreven door Giovanni Caminita en Ferry van Leeuwen, is echt bijzonder. Daar krijg ik elke voorstelling weer kippenvel van.”

De musical is vorige maand in België en Nederland in première gegaan. ,,Iedere voorstelling is weer een feestje”, vindt Michielsen. ,,De rol groeit nog, ik ben continu grapjes aan het bedenken. Eerder stond ik onder de douche, toen dacht ik: ik begin tegenover de prins over een waterbed. Omdat hij verliefd is op een zeemeermin, snap je. Gelukkig krijg ik alle vrijheid om af en toe wat toe te voegen.”

Quote Ineens trok iedereen aan me. Ze zagen dat ik een comedian ben Willy Michielsen

Michielsen begon zijn carrière in de toneelwereld van Bergen op Zoom. Hij speelde bij het Gezellentoneel, de Vierschaar, de BOV. Door een succesvolle commercial voor Essent besloot hij zijn baan op te zeggen en honderd procent voor het acteren te gaan. ,,Ineens trok iedereen aan me. Ze zagen dat ik een comedian ben.” Grappige typetjes zijn zijn selling point, vertelt hij. ,,Maar het hoeft niet altijd grappig te zijn. Ik speel in de tv-serie Brugklas een serieuze rol en ik heb pas auditie gedaan voor een film over de drugsscene in de haven van Rotterdam.”

Gargamel in de Smurfenmusical

Behalve een haai is Michielsen ook nog steeds Gargamel in de Smurfenmusical. ,,Dat is een project, dat doe ik tussendoor.” In die rol stond hij zelfs op het podium in Qatar. ,,Dat was een geweldige ervaring. Je werd er helemaal in de watten gelegd, alles werd voor ons betaald en geregeld. Zelfs de sjeik kwam kijken met zijn zoontje. Van het land zelf heb ik niet veel gezien, daar was geen tijd voor. Maar we hebben er nog wel wat biertjes gedronken in een Belgisch café. Met bitterballen!”

Quote Daar doe ik het voor: plezier brengen en dan vooral voor kinderen Willy Michielsen

Voorlopig staan er 170 voorstellingen van De Kleine Zeemeermin op het programma. Op 4 juni speelt hij in Roosendaal. ,,Lekker dicht bij Bergen, dan komen er heel wat bekenden kijken. Of dat spannend is? Ja, maar wel leuk spannend.” Michielsen staat verder al tien jaar in Walibi Fright Nights en speelt in de MegaSintShow. ,,Als we dan in Ahoy staan en ik hoor al die kinderen zingen, moet ik wel even slikken. Daar doe ik het voor: plezier brengen en dan vooral voor kinderen. Dat is iedere keer weer heerlijk om te doen.”

Eén grote wens

Eén grote wens heeft hij nog wel: ,,Ik zou dolgraag het spook spelen in Phantom of the Opera. Die musical heb ik tig keer gezien, ik ben er helemaal weg van. Dus wie weet…” Voorlopig heeft hij echter zijn handen vol, want voor 2024 staat er ook al een musical op de planning. Welke dat is, mag hij echter nog niet verklappen.