Wim Hillenaar moet ook de vaste burgemeester worden van gemeente Land van Cuijk

Van de Grand Prix van Schijndel tot biechten, het kan op Paaspop

SCHIJNDEL - Van naaien bij de naaiclub, tot jezelf even Max Verstappen wanen op Formule Paaspop. Er is zoveel meer te beleven dan alleen maar de muziek. Je kan je zelfs even opsluiten in een caravan. ,,Er worden hier veel liefdesbrieven opgehangen.’’

17 april