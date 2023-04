Wim maakt klompen in nostalgische boerenschuur: 'Mensen met oprechte interesse zijn welkom’

Rob Mientjes uit Helmond trots op zijn eerste poëziebun­del: gedichtjes vol humor vloeien uit zijn pen

HELMOND - Rob Mientjes schreef in de afgelopen vijf jaar zo’n 1500 haiku’s. Na een strenge selectie heeft hij de beste van al die kleine gedichtjes gebundeld in Mien haiku’s. Zo hoopt hij poëzie op de kaart te zetten in Helmond en omstreken.