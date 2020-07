Windturbines in Noordoost-Brabant: stilte voor de stormloop

Brabants nieuws van zondag Nieuwsover­zicht | Wéér ongeluk op een van de gevaarlijk­ste wegen van Brabant - BLM-kunst­werk na dag al vernield

5 juli Wéér gebeurde er vandaag een ongeluk op een van de gevaarlijkste wegen van Brabant. Het was al vaak raak op de Vijf Eikenweg. Twee mensen raakten ernstig gewond. Hoe lang moet het nog duren voor de weg veilig is?, vragen mensen zich af. Verder gingen boeren vandaag opnieuw de straat op en is een politiemedewerker aangevallen, waardoor hij nu in het gips zit. Dat en meer in het Brabantse nieuwsoverzicht van deze zondag.