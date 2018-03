Winkels in Rotterdam willen open tijdens dodenherdenking

Een woordvoerder van wethouder Maarten Struijvenberg (economie) laat weten dat er volgende week een overleg is op het stadhuis. ,,Het is zes jaar geleden dat dodenherdenking op een vrijdag viel. We hebben dit nog niet eerder aan de hand gehad en moeten kijken of dit wel mag volgens de winkeltijdenwet.''



Het is gebruikelijk dat winkels om 19 uur sluiten op 4 mei. Volgens informatie op Rijksoverheid.nl moet de gemeente toestemming geven voor avondopenstelling. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is daar geen voorstander van. ,,Wij adviseren gemeenten met klem om uit respect voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog geen toestemming te geven voor de avondopenstelling op 4 mei'', aldus een woordvoerder.